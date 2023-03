(Di martedì 21 marzo 2023) Marcello, giornalista di fedentina, dal proprio canale YouTube, lancia alcune frecciatine velenose ale ai suoi tifosi. Il giornalista sportivo Marcelloha pubblicato unsul canale Youtube de Il Bianconero in cui critica i tifosi e i giornalisti delper essere troppo concentrati sulla rivalità con lantus anziché godersi il loro successo nella stagione attuale. In particolare,si chiede perché ci sia sempre una grande polemica quando lantus vince contro l‘Inter, mentre quando l’Inter vince non c’è mai tanto clamore. “Cari giornalisti e tifosi del, ma ve lo volete godere sto Scudetto invece di continuare ad essere ossessionati dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Chirico attacca Napoli: 'La Juve è la vostra ossessione'. Poi cita Maradona - VIDEO #Bianconeri #Chirico #Juventus… - pg_chirico : RT @massisacchi: Noi tifosi abbiamo il potere di dare una spallata a questo calcio marcio e corrotto! Protestiamo contro chi attacca ingius… - pg_chirico : RT @Supposte_Sagge: Noi tifosi abbiamo il potere di dare una spallata a questo calcio marcio e corrotto! Protestiamo contro chi attacca ing… - pg_chirico : RT @massisacchi: Noi tifosi abbiamo il potere di dare una spallata a questo calcio marcio e corrotto! Protestiamo contro chi attacca ingius… - pg_chirico : RT @massisacchi: Noi tifosi abbiamo il potere di fare crollare questo calcio marcio e corrotto! Protestiamo contro chi attacca ingiustament… -

Anche il capogruppo di Forza Italia Alessandro De: "Sala, che si è detto amareggiato, vuole lavarsene le mani e scaricare le responsabilità sulle società calcistiche ma questa ......che offre e per gli adeguamenti inesistenti ai contratti in corso - polemizza Alessandro De,... "C'è un problema che segnaliamo da tempo -Franco Fusca del coordinamento Rsu Atm - . I ...Tra l'altro, per lala scelta di non rinnovare lo sconto sulle accise è un intervento ... la Bcea testa bassa il governo Meloni (e quindi l'Italia) e la gauche che fa Si schiera dalla ...

Juve, Chirico inchioda Inzaghi, Varriale e i napoletani | Top News Sportevai.it

Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali del match che sta per esser giocato allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Viterbese. I rossoblu effettuano un bel cambio di ali, con Tribuzzi e Spaltro al.Pubblichiamo di seguito una nota della sezione terlizzese di Fratelli d'Italia che punta i riflettori sulle dimissioni della Segretaria Generale. «Lo scorso 15 novembre l'Assessore all'Urbanistica e L ...