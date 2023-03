Chiariello: “Caro Spalletti, non siamo né stupidi, né ignoranti, né in malafede” (Di martedì 21 marzo 2023) Umberto Chiariello dice a Luciano Spalletti che i giornalisti ed i tifosi non sono né stupidi, né ignoranti, né in malafede Umberto Chiariello esprime la sua opinione sul cammino europeo del Napoli. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli dichiara: “È davvero favorevole incontrare le italiane in Champions? Ci sono più punti di vista. Uscire con una squadra straniera ci può stare e non ci sarebbe nessun rammarico. Adesso, invece, c’è tutto da perdere: perdendo con Inter e Milan ci sarebbe delusione. Questo è un ragionamento da perdenti. C’è quello da vincenti: noi chi vogliamo essere? Quale Ulisse vogliamo essere? Quello Dantesco o quello Omerico? Quello che non vuole più saperne di maghe e di orchi dall’occhio solo, o quello che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Umbertodice a Lucianoche i giornalisti ed i tifosi non sono né, né, né inUmbertoesprime la sua opinione sul cammino europeo del Napoli. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli dichiara: “È davvero favorevole incontrare le italiane in Champions? Ci sono più punti di vista. Uscire con una squadra straniera ci può stare e non ci sarebbe nessun rammarico. Adesso, invece, c’è tutto da perdere: perdendo con Inter e Milan ci sarebbe delusione. Questo è un ragionamento da perdenti. C’è quello da vincenti: noi chi vogliamo essere? Quale Ulisse vogliamo essere? Quello Dantesco o quello Omerico? Quello che non vuole più saperne di maghe e di orchi dall’occhio solo, o quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Chiariello: 'Caro Spalletti, non siamo né stupidi, né ignoranti, né in malafede' #CalcioNapoli #chiariello… - Dimitri49277949 : @Chiariello_CS Caro Umberto, la ds è diventata la vergogna delle vergogne. Prima domanda a marchisio se è fallo. Di… - Adoir9_ : @AndreonNiccolo @mvcalcio @supersonico1986 anche il nostro caro Marco fa parte della cricca, e ha la stessa importa… - EscaEsca4 : @montecristo1610 @Chiariello_CS Occhi al cielo e mani giunte...andiamo e giochiamo caro. - fabiobird1 : @Chiariello_CS Caro dott. Chiariello il trappolone purtroppo è perfettamente riuscito come previsto i media già si… -