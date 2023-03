“Chi ha dato l'ordine di uccidere il piccolo Di Matteo”. Messina Denaro vuota il sacco (Di martedì 21 marzo 2023) Matteo Messina Denaro ha deciso di parlare davanti ad un giudice per la prima volta dopo il suo arresto risalente ad inizio gennaio. “Non ho dato l'ordine di uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo” le dichiarazioni del boss della mafia al gip di Palermo Alfredo Montalto. Il sito Live Sicilia riferisce che il numero uno di Cosa Nostra ha scaricato la colpa su Giovanni Brusca, il boia di San Giuseppe Jato. Il capomafia trapanese ha negato ogni accusa che gli viene mossa sul caso: lo ha fatto in maniera ripetitiva per recitare la parte della vittima di un racconto, a suo dire ingiusto, in cui è stato dipinto come un mostro nella vicenda che ha portato alla morte del piccolo Giuseppe Di Matteo - strangolato e sciolto ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023)ha deciso di parlare davanti ad un giudice per la prima volta dopo il suo arresto risalente ad inizio gennaio. “Non hol'diilGiuseppe Di” le dichiarazioni del boss della mafia al gip di Palermo Alfredo Montalto. Il sito Live Sicilia riferisce che il numero uno di Cosa Nostra ha scaricato la colpa su Giovanni Brusca, il boia di San Giuseppe Jato. Il capomafia trapanese ha negato ogni accusa che gli viene mossa sul caso: lo ha fatto in maniera ripetitiva per recitare la parte della vittima di un racconto, a suo dire ingiusto, in cui è stato dipinto come un mostro nella vicenda che ha portato alla morte delGiuseppe Di- strangolato e sciolto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Conte: 'Sulle armi all'Ucraina abbiamo già dato. L'escalation militare ci preoccupa: ci trascinano in guerra. Mi au… - you_trend : I dati @istat_it mostrano che il 41% degli italiani legge almeno un libro all'anno per motivi non strettamente scol… - chiaragribaudo : 45 anni dalla strage di #ViaFani, in cui le #BrigateRosse uccisero 5 uomini della scorta e rapirono #AldoMoro. Oggi… - Alessia54219290 : Ma è dato sapere chi sia sta cogliona che fa sproloqui senza senso?????????? - GiorgioAntonel1 : RT @GinaDi15: Non dobbiamo dimenticare mai chi ha dato il via alle danze del più macabro balletto . Vaccini, guerra e miseria nel paese. ht… -