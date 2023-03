Chi è Sandro Giacobbe, ospite a Oggi è un altro giorno (Di martedì 21 marzo 2023) Sandro Giacobbe è uno dei cantanti italiani più apprezzati, ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Ha riscosso grandissimo successo in particolare negli anni ’70 e ’80. Sandro Giacobbe è nato nel 1949 a Genova. A sedici anni, trascurando gli studi di ragioneria, forma con alcuni amici un gruppo musicale, Giacobbe & le Allucinazioni, e si esibisce nei locali della Liguria. La musica infatti è stata sin da subito la sua più grande passione. Il suo primo contratto discografico con la Ricordi arriva nel 1971, con il brano “Per tre minuti e poi…”. Il primo 45 giri di successo è del 1974: Signora mia, con il quale partecipa al Festivalbar e che dà il nome anche al suo primo album; il brano viene anche inserito nella ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)è uno dei cantanti italiani più apprezzati,questo pomeriggio aè unsu Rai 1. Ha riscosso grandissimo successo in particolare negli anni ’70 e ’80.è nato nel 1949 a Genova. A sedici anni, trascurando gli studi di ragioneria, forma con alcuni amici un gruppo musicale,& le Allucinazioni, e si esibisce nei locali della Liguria. La musica infatti è stata sin da subito la sua più grande passione. Il suo primo contratto discografico con la Ricordi arriva nel 1971, con il brano “Per tre minuti e poi…”. Il primo 45 giri di successo è del 1974: Signora mia, con il quale partecipa al Festivalbar e che dà il nome anche al suo primo album; il brano viene anche inserito nella ...

