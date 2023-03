Chi è il fratello di Lino Guanciale, Giorgio (Di martedì 21 marzo 2023) Lino Guanciale ha un fratello di nome Giorgio, con cui l’attore ha dichiarato più volte di avere un bellissimo rapporto. Psicologo di professione, Giorgio è stato addirittura definito più bello del fratello attore ed è anche intervenuto come ospite in alcuni programmi televisivi, dove ha raccontato delle passioni che condivide con il fratello, prima fra tutte quella per il rugby. Classe 1981, sappiamo che Giorgio ha chiesto a Lino di fargli da testimone al suo matrimonio, avvenuto nel 2016. Ospiti al programma Vieni da Me di Caterina Balivo, i due fratelli hanno raccontato di essere molto diversi caratterialmente, ma di volersi molto bene. In particolare, Lino ha ricordato che Giorgio era il più ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023)ha undi nome, con cui l’attore ha dichiarato più volte di avere un bellissimo rapporto. Psicologo di professione,è stato addirittura definito più bello delattore ed è anche intervenuto come ospite in alcuni programmi televisivi, dove ha raccontato delle passioni che condivide con il, prima fra tutte quella per il rugby. Classe 1981, sappiamo cheha chiesto adi fargli da testimone al suo matrimonio, avvenuto nel 2016. Ospiti al programma Vieni da Me di Caterina Balivo, i due fratelli hanno raccontato di essere molto diversi caratterialmente, ma di volersi molto bene. In particolare,ha ricordato cheera il più ...

