Chi è Fiorenza D’Antonio, Bianca ne Il commissario Ricciardi? (Di martedì 21 marzo 2023) Scopri tutto quello che bisogna sapere su chi è Fiorenza D'Antonio, l'attrice che interpreta Bianca ne Il commissario Ricciardi! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 21 marzo 2023) Scopri tutto quello che bisogna sapere su chi èD'Antonio, l'attrice che interpretane Il! Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gabau292016 : @FabGiagnoni Io non mi chiamo Fiorenza. E poi voglio dire se io non ho le caratteristiche che sono necessarie per e… - lonelily_ : non so più chi è la sarta e chi fiorenza - marina_fiorenza : @BlissHoll DOVREBBERO guardare prima chi ci e' arrivato essendo sempre preferito,altro meccanismo fallimentare che… - marina_fiorenza : @GrandeFratello @MedInfinityIT Se ne accorgeranno usciti da li chi sono e quanto valgono(come persone) un GF scorre… - marina_fiorenza : @federic0x1 PER quanto mi riguarda ha parlato pure troppo,i suoi argomenti erano...'STI CAXXI' SFRACELLAMENTI VARI,… -