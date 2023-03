Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale (Di martedì 21 marzo 2023) La moglie del celebre attore Lino Guanciale è Antonella Liuzzi, che l’attore ha conosciuto all’Università Bocconi di Milano. I due si sono sposati in gran segreto nel 2019 e hanno avuto un figlio nel 2021, Pietro. La coppia tiene la vita privata lontana dalle piattaforme social, ma Lino Guanciale ha condiviso qualche foto del loro matrimonio, riempita di commenti d’affetto da parte dei fan dell’attore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@Lino Guanciale official) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Liuzzi (@moonriver ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023) Ladel celebre attore, che l’attore ha conosciuto all’Università Bocconi di Milano. I due si sono sposati in gran segreto nel 2019 e hanno avuto un figlio nel 2021, Pietro. La coppia tiene la vita privata lontana dalle piattaforme social, maha condiviso qualche foto del loro matrimonio, riempita di commenti d’affetto da parte dei fan dell’attore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@moonriver ...

