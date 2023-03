Charles Leclerc è sempre più frustrato: “La mia pazienza ha un limite, la Ferrari non basta più” (Di martedì 21 marzo 2023) Charles Leclerc è, chiaramente, frustrato dopo l’ennesimo campionato iniziato con il piede sbagliato. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Maranello. La pazienza ha un limite e Charles Leclerc sembra sul punto di superarlo. Nel corso di 5 anni a Maranello ha ricevuto monoposto non all’altezza del suo talento. Avrebbe meritato di conquistare molte più soddisfazioni e vittorie nel corso della sua carriera ma è giunto nel periodo peggiore della storia recente della Ferrari. Dopo aver brillato nel suo primo anno a Maranello, mettendo in seria difficoltà un 4 volte campione come Sebastian Vettel, il ragazzo con il numero 16 si è ritrovato per le mani monoposto che hanno infangato il nome di Enzo. La SF1000 e la SF21 non hanno portato neanche una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023)è, chiaramente,dopo l’ennesimo campionato iniziato con il piede sbagliato. Il suo futuro potrebbe essere lontano da Maranello. Laha unsembra sul punto di superarlo. Nel corso di 5 anni a Maranello ha ricevuto monoposto non all’altezza del suo talento. Avrebbe meritato di conquistare molte più soddisfazioni e vittorie nel corso della sua carriera ma è giunto nel periodo peggiore della storia recente della. Dopo aver brillato nel suo primo anno a Maranello, mettendo in seria difficoltà un 4 volte campione come Sebastian Vettel, il ragazzo con il numero 16 si è ritrovato per le mani monoposto che hanno infangato il nome di Enzo. La SF1000 e la SF21 non hanno portato neanche una ...

