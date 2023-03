Charlene di Monaco, tutti pazzi per i suoi occhiali da sole: ecco dove trovarli (Di martedì 21 marzo 2023) Charlene di Monaco ha fatto perdere la testa a tutti con i suoi occhiali da sole: li avete visti? ecco dove potete trovarli. La Principessa di Monaco è tornata al centro dell’attenzione. Questa volta tutti gli occhi sono puntati sul look della bella Charlene e, in particolare, su un paio di occhiali da sole che la Principessa ha sfoggiato in pubblico. Sapete dove è possibile acquistarli? La Principessa Charlene e il marito Alberto (grantennistoscana.it) foto Instagram @shsprincessCharleneNegli ultimi anni quello di Charlene di Monaco è stato uno dei nomi più ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 21 marzo 2023)diha fatto perdere la testa acon ida: li avete visti?potete. La Principessa diè tornata al centro dell’attenzione. Questa voltagli occhi sono puntati sul look della bellae, in particolare, su un paio didache la Principessa ha sfoggiato in pubblico. Sapeteè possibile acquistarli? La Principessae il marito Alberto (grantennistoscana.it) foto Instagram @shsprincessNegli ultimi anni quello didiè stato uno dei nomi più ...

