Champions: Napoli sogna di ripetere l’impresa dell’Inter di Mou. L’Italia che riporta a casa la Coppa è data a 3,00 (Di martedì 21 marzo 2023) Sono passati esattamente 13 anni da quando L’Italia del calcio è salita per l’ultima volta sul trono d’Europa. La famosa... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Sono passati esattamente 13 anni da quandodel calcio è salita per l’ultima volta sul trono d’Europa. La famosa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - vanandrix79 : RT @MilanNewsit: Padovan sicuro: 'Il Napoli ha un’autostrada davanti in Champions' - infoitsport : Napoli-Inter-Milan: La serie A tutela le italiane in Champions, ecco le nuove date e orari della 29° giornata di se… -