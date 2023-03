Champions donne: Roma - Barcellona, diretta Dazn anche su YouTube (Di martedì 21 marzo 2023) La Champions League femminile torna con i quarti di finale, che vedono già stasera le sfide Bayern Monaco - Arsenal e Roma - Barcellona, match ospitato all'Olimpico davanti a oltre 40mila spettatori, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) LaLeague femminile torna con i quarti di finale, che vedono già stasera le sfide Bayern Monaco - Arsenal e, match ospitato all'Olimpico davanti a oltre 40mila spettatori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Champions donne: Roma-Barcellona, diretta Dazn anche su YouTube. Azzi:'Impegnati nel dare la giusta visibilità a tu… - glooit : Champions donne: Roma-Barcellona, diretta Dazn anche su YouTube leggi su Gloo - romano_laura : RT @Gazzetta_it: Roma scopre il calcio femminile: in 40mila per la sfida Champions al Barça - sportli26181512 : Roma scopre il #calcio femminile: in 40mila per la sfida Champions al Barça: Roma scopre il #calcio femminile: in 4… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Roma scopre il calcio femminile: in 40mila per la sfida Champions al Barça -