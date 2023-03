Cesareo d’urgenza per Sarah Nile | è nata Evah La paura e la gioia in un post

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 marzo 2023)è diventata mamma per la seconda volta. L’ex concorrente del Grande Fratello e Pierluigi Montuoro (i due sono sposati dal 2017) sono riusciti ad allargare la famiglia con l’arrivo di, che arriva a fare compagnia al loro primogenito, Noah. Il parto è avvenuto in anticipo rispetto al previsto (a 38 settimane di gravidanza e un giorno) con un, che si è reso necessario nel momento in cui i medici si sono resi conto che la bambina stava per soffocare a causa del cordone ombelicale. A dare l’annuncio della nascita è stata proprio, che ne ha approfittato per raccontare ai follower lo spavento provato, a cui è seguita lanel momento in cui ha avuto la sua piccola tra le braccia per la prima volta: “Primi attimi di vita. Una vita ...