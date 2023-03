Censimento permanente delle imprese: la Campania ancora in ritardo (Di martedì 21 marzo 2023) Il Censimento permanente delle imprese sta per terminare. Le imprese che hanno ricevuto una lettera dall’Istat devono compilare entro il 31 marzo il questionario, esclusivamente on line, accedendo al portale Statistica & imprese con le credenziali ricevute. Le imprese della Campania sono in ritardo e devono affrettarsi. Solo il 28% ha compilato il questionario, rispetto al 36,9% delle imprese a livello nazionale. Per quanto riguarda i tassi di risposta a livello provinciale, la provincia di Napoli è la più attiva con un tasso di risposta del 29,3%, mentre in coda è Caserta con il 24,3%. Partecipare al Censimento è importante perché permette di conoscere la struttura del nostro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) Ilsta per terminare. Leche hanno ricevuto una lettera dall’Istat devono compilare entro il 31 marzo il questionario, esclusivamente on line, accedendo al portale Statistica &con le credenziali ricevute. Ledellasono ine devono affrettarsi. Solo il 28% ha compilato il questionario, rispetto al 36,9%a livello nazionale. Per quanto riguarda i tassi di risposta a livello provinciale, la provincia di Napoli è la più attiva con un tasso di risposta del 29,3%, mentre in coda è Caserta con il 24,3%. Partecipare alè importante perché permette di conoscere la struttura del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altomolisenet : Il Censimento permanente delle imprese sta per terminare. Le imprese che hanno ricevuto una... - sehmagazine : ?? #CensimentoPermanenteImprese: in #Sardegna solo il 30,1% ha compilato il questionario online. L'@istat_it offre a… - giorgiolecis : Il Censimento permanente delle imprese sta per terminare. Le imprese che hanno ricevuto una lettera dall'Istat devo… - salernonotizie : Censimento permanente delle imprese: la Campania ancora in ritardo - SassiLive : CENSIMENTO PERMANENTE DELLE IMPRESE: LA BASILICATA ANCORA IN RITARDO -