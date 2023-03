"C'è ben poco da immaginare". Diletta Leotta, le "strane foto": tam-tam impazzito (Di martedì 21 marzo 2023) Sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza di Diletta Leotta. E le foto e i video che circolano sul web sembrano confermare i rumors. Il volto di Dazn, che appare sempre in splendida forma, mostrerebbe oggi delle forme più armoniche, che stanno facendo pensare a un bambino in arrivo. La Leotta, legata da qualche mese a Loris Karius, sarebbe molto innamorata del calciatore, al punto da averlo già fatto conoscere a tutta la sua famiglia. I due comunque non si sono ancora espressi in merito alle voci delle ultime settimane. Se questi rumors fossero confermati, il silenzio di questi giorni potrebbe stare a indicare che Diletta voglia tenere per sé questo segreto ancora per un po'. Intanto però i fan non riescono a non notare il dettaglio della pancia. Qualcuno avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza di. E lee i video che circolano sul web sembrano confermare i rumors. Il volto di Dazn, che appare sempre in splendida forma, mostrerebbe oggi delle forme più armoniche, che stanno facendo pensare a un bambino in arrivo. La, legata da qualche mese a Loris Karius, sarebbe molto innamorata del calciatore, al punto da averlo già fatto conoscere a tutta la sua famiglia. I due comunque non si sono ancora espressi in merito alle voci delle ultime settimane. Se questi rumors fossero confermati, il silenzio di questi giorni potrebbe stare a indicare chevoglia tenere per sé questo segreto ancora per un po'. Intanto però i fan non riescono a non notare il dettaglio della pancia. Qualcuno avrebbe ...

