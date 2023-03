Catania | scoperti 267 furbetti del Reddito | tra loro anche pregiudicati

(Di martedì 21 marzo 2023) I carabinieri dihanno smascherato 267 persone che percepivano ildi cittadinanza senza averne diritto. Una truffa enorme ai danni dello stato, pari a 1,3 milioni di euro. Le indagini erano partiti su alcuni richiedenti, ma dagli accertamenti il numero degli stessi è aumentato man mano che le verifiche proseguivano. Tra i denunciati, ci sonodiversiper associazione per delinquere e 11 membri dell’etnia semi-nomade dei Caminanti di Adrano. L’indagine rientra nel filone avviato nel 2021 dai carabinieri di, che da allora hanno scoperto 640 percettori di Rdc. Il danno allo stato nell’arco di due anni si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Sono 267 le persone denunciate nella provincia di, tra cui numerosi pregiudicati per reati di vario tipo, dalla rapina al traffico di droga, fino agli extracomunitari che incassavano il sussidio senza risiedere in ...... hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di267 indebiti percettori del reddito di cittadinanza, distribuiti su tutta la provincia etnea. Le indagini, partite da soggetti ...

L'indagine rientra nel filone avviato nel 2021 dai carabinieri di Catania, che da allora hanno scoperto 640 percettori di Rdc. Il danno allo stato nell'arco di due anni si aggira intorno ai 5 milioni ...