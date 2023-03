“Castrare tutti i gay”: Tanzania, la proposta-choc delle donne conservatrici (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — E’ risaputo che i Paesi africani non ci vanno di certo leggeri l’omosessualità e tutto lo spettro arcobalenato dei 78 generi: in particolar modo nei giorni scorsi la Tanzania ha dimostrato un certo qual accanimento arrivando addirittura a proporre di Castrare i gay «se ritenuti colpevoli” di avere fatto «sesso con le persone del medesimo sesso». In Tanzania le donne al governo chiedono di Castrare i gay La richiesta non è arrivata da qualche frangia di maschi conservatori e omofobi ma da Mary Chatanda, esponente capo dell’ala femminile del partito al governo Chama Cha Mapinduzi (Ccm). Durante le celebrazioni per i due anni in carica di Samia Suluhu Hassan, (la prima donna presidente della Tanzania), Chatanda ha chiesto «al governo di imporre sanzioni severe per i reati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — E’ risaputo che i Paesi africani non ci vanno di certo leggeri l’omosessualità e tutto lo spettro arcobalenato dei 78 generi: in particolar modo nei giorni scorsi laha dimostrato un certo qual accanimento arrivando addirittura a proporre dii gay «se ritenuti colpevoli” di avere fatto «sesso con le persone del medesimo sesso». Inleal governo chiedono dii gay La richiesta non è arrivata da qualche frangia di maschi conservatori e omofobi ma da Mary Chatanda, esponente capo dell’ala femminile del partito al governo Chama Cha Mapinduzi (Ccm). Durante le celebrazioni per i due anni in carica di Samia Suluhu Hassan, (la prima donna presidente della), Chatanda ha chiesto «al governo di imporre sanzioni severe per i reati ...

