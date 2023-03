Castel San Giorgio, “Giornata in ricordo delle vittime di tutte le Mafie” (Di martedì 21 marzo 2023) 21 Marzo 2023: XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. A Castel San Giorgio una toccante e coinvolgente iniziativa di Libera con la partecipazione di Annamaria Torre. «Siamo orgogliosi di ospitare a Castel San Giorgio, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le Mafie, la cara Annamaria Torre – ha detto il sindaco Paola Lanzara – lei è un simbolo importante di questa Giornata, e la ringraziamo per la sua testimonianza concreta, per il suo impegno, per gli stimoli che la sua presenza ha offerto a noi e soprattutto ai tanti ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) 21 Marzo 2023: XXVIIIdella memoria e dell’impegno ininnocenti. ASanuna toccante e coinvolgente iniziativa di Libera con la partecipazione di Annamaria Torre. «Siamo orgogliosi di ospitare aSan, in occasione delladella Memoria e dell’Impegno per ricordare leinnocenti dile, la cara Annamaria Torre – ha detto il sindaco Paola Lanzara – lei è un simbolo importante di questa, e la ringraziamo per la sua testimonianza concreta, per il suo impegno, per gli stimoli che la sua presenza ha offerto a noi e soprattutto ai tanti ...

