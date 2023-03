Cassano: “La Champions è la casa del Milan, ma per me passa il Napoli” (Di martedì 21 marzo 2023) Antonio Cassano ha voluto fare un pronostico su chi tra Milan e Napoli potrà passare il turno in Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 marzo 2023) Antonioha voluto fare un pronostico su chi trapotràre il turno inLeague

Champions League, Cassano avverte il Napoli - Top News Intervenuto nel solito appuntamento con la Bobo Tv sul canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha commentato i sorteggi per i quarti di finale di Champions League , soffermandosi in particolar modo sulla sfida tutta italiana che vedrà il Napoli dominatore del campionato e razziatore in ... Cassano: 'Il Napoli ha fatto un calcio meraviglioso ma la Champions è la casa del Milan' Commenta per primo Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV commentando anche i quarti di finale di Champions League che vedrà affrontarsi Milan e Napoli : 'Il Napoli ha fatto un calcio meraviglioso, è ... Conte e non solo: doppio ritorno con derby ... con la qualificazione alla prossima Champions messa ora del tutto in discussione.'L'Inter è la sua prima opzione', ha detto Antonio Cassano alla 'Bobo Tv' a proposito del futuro di Conte. Cassano: "Il Napoli la grande bellezza, il derby di Roma e Inter-Juve la grande vergogna" Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano si è così espresso dopo il 4-0 del Napoli al Torino e i due big match dell'ultima giornata in Serie A: "Il Napoli ha fatto un'esibizione, è da ..."