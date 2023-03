Caso Reggina, Balata: «Necessari ulteriori approfondimeti» (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Mauro Balata, presiedete della Lega Serie B, sul Caso Reggina che sta tenendo banco nel campionato Mauro Balata, con una nota, ha parlato dell’incontro con Gravina sul Caso Reggina. PAROLE – «Spettabili Società, faccio seguito all’incontro svoltosi in data odierna presso la sede federale, alla presenza del Presidente Gravina e dei rappresentanti delle componenti, avente ad oggetto il rapporto tra la normativa federale ed il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. La riflessione svoltasi ha condotto a ritenere sussistente la necessità di approfondire l’effettiva compatibilità tra i due ambiti normativi sopra citati, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento settoriale, con particolare riguardo alle verifiche sull’equilibrio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Mauro, presiedete della Lega Serie B, sulche sta tenendo banco nel campionato Mauro, con una nota, ha parlato dell’incontro con Gravina sul. PAROLE – «Spettabili Società, faccio seguito all’incontro svoltosi in data odierna presso la sede federale, alla presenza del Presidente Gravina e dei rappresentanti delle componenti, avente ad oggetto il rapporto tra la normativa federale ed il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. La riflessione svoltasi ha condotto a ritenere sussistente la necessità di approfondire l’effettiva compatibilità tra i due ambiti normativi sopra citati, in ragione delle peculiarità dell’ordinamento settoriale, con particolare riguardo alle verifiche sull’equilibrio ...

