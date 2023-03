Caso Negreira, Carvajal: «Al Real non dubitiamo mai degli arbitri» (Di martedì 21 marzo 2023) Dani Carvajal è tornato a parlare del gol annullato ad Asensio nell’ultimo Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Il gol ha causato numerose polemiche tra tifosi e giocatori ma il laterale ha deciso di porre fine alle chiacchiere. Di seguito le parole di Carvajal: «Alla fine dobbiamo dedicarci a giocare, cercando di fare del nostro meglio e non entreremo nel dettaglio se c’è un leggero fuorigioco o meno, ecco a cosa servono le persone giuste. L’altro giorno era considerato fuorigioco e così lo accettiamo, non dubiteremo mai del sistema» Carvajal ha insistito sul fatto che quello che è successo e tutto ciò che sta uscendo sul Caso Negreira non cambia il modo in cui i calciatori del Madrid rispettano l’arbitraggi: «Non dubitiamo mai del sistema degli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Daniè tornato a parlare del gol annullato ad Asensio nell’ultimo Clasico tra Barcellona eMadrid. Il gol ha causato numerose polemiche tra tifosi e giocatori ma il laterale ha deciso di porre fine alle chiacchiere. Di seguito le parole di: «Alla fine dobbiamo dedicarci a giocare, cercando di fare del nostro meglio e non entreremo nel dettaglio se c’è un leggero fuorigioco o meno, ecco a cosa servono le persone giuste. L’altro giorno era considerato fuorigioco e così lo accettiamo, non dubiteremo mai del sistema»ha insistito sul fatto che quello che è successo e tutto ciò che sta uscendo sulnon cambia il modo in cui i calciatori del Madrid rispettano l’arbitraggi: «Nonmai del sistema...

