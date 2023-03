Casa Ronald McDonald Roma Bellosguardo si rinnova

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 marzo 2023) per essere ancora più confortevole e accogliente per le famiglie e bambini ospiti Si è tenuto oggi – come afferma tramite comunicato stampa Fondazione per l’Infanzia– il taglio del nastro per inaugurare lete stanze diche dalla sua nascita nel 2011 ha accolto oltre 1.400 famiglie con bambini che necessitano di cure ospedaliere. Grazie al prezioso supporto di Enel Cuore – Onlus del Gruppo Enel che si occupa dei bisogni delle persone e di chi vive in condizioni di fragilità e disuguaglianza sociale -, sono state infattite tutte le 16 stanze delladi Fondazione per l’Infanzia...