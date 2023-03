Caroccia sceglie Baccini | Montino | “Non me lo aspettavo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023) Fiumicino – Alle ore 15:15 circa, con un post sulla sua pagina Facebook, l’assessore ai Lavori Pubblici Angeloha annunciato le sue dimissioni dichiarando che: “E’ stata una decisione maturata nelle ultime settimane da quando la coalizione di centrosinistra oramai è diventata di sinistra estrema, un mondo dei no a prescindere da tutto e con i no, il nostro Paese è destinato ad un arretramento marcato sotto ogni fronte. Ed è proprio questo che in questi 10 anni come Assessore di questa città ho voluto evitare: di arretrare. Sono dimissioni che ho valutato a lungo nei giorni scorsi con tutta la mia squadra, e con loro ho scelto di proseguire con risolutezza“.prosegue poi parlando di tutte le opere che è riuscito a realizzare per la città di Fiumicino, con l’ausilio del Consiglio, della Giunta e della grande esperienza del Sindaco ...