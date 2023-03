Caro biglietti | Piccoli Azionisti Milan preoccupati | “Lo stadio non deve diventare accessibile a pochi”

(Di martedì 21 marzo 2023) Qualche ora fa ilha aperto i canali di vendita deiper la partita di Champions contro il Napoli. L’andata si giocherà a San Siro il 12 aprile, ore 21.00. Come prevedibile, i tagliandi sono andati quasi sold out in poche ore, poi il sito è andato in tilt per il numero eccessivo di accessi. Ma a destare però preoccupazione non è il timore di non acquistare in tempo il biglietto per la Champions, quanto i prezzi relativi alle diverse tipologie di biglietto. Già in occasione di-Tottenham, l’Associazione deidelaveva protestato contro il. La stessa associazione ritorna sul tema: “Alla vigilia dell’apertura della vendita deiper la partita di Champions League ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DennisMarelli : RT @apamilan: ?????? | #MilanNapoli di #ChampionsLeague: prezzo biglietti indicatore per nuovo stadio ?? #APAMilan esprime sincera preoccupa… - apamilan : ?????? | #MilanNapoli di #ChampionsLeague: prezzo biglietti indicatore per nuovo stadio ?? #APAMilan esprime sincera… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Milan, i Piccoli azionisti contro i prezzi dei tagliandi per la sfida di #Champions con il #Napoli: «Preoccupati dal ca… - BencivengaPierf : RT @CalcioFinanza: #Milan, i Piccoli azionisti contro i prezzi dei tagliandi per la sfida di #Champions con il #Napoli: «Preoccupati dal ca… - CalcioFinanza : #Milan, i Piccoli azionisti contro i prezzi dei tagliandi per la sfida di #Champions con il #Napoli: «Preoccupati d… -

... e che ha già venduto migliaia dipur non ancora operando. La nostra battaglia contro ilvoli non si fermerà". . "Noi continueremo a monitorare il fenomeno e verificheremo l'operato di ...... e che ha già venduto migliaia dipur non ancora operando. La nostra battaglia contro ilvoli non si fermerà". . "Noi continueremo a monitorare il fenomeno e verificheremo l'operato di ...... inclusiva (concetto a lei), anche in un contesto "ristretto" e di vicinanza come quello ...aprile 2023 - - Padova @ Teatro Verdi Sabato 22 aprile 2022 - - Napoli @ Teatro Bellini INFO &...

Caro biglietti, Piccoli Azionisti Milan preoccupati: "Lo stadio non ... IlNapolista

«Alla vigilia dell’apertura della vendita dei biglietti per la partita di Champions League Milan Napoli, non possiamo non esprimere sincera preoccupazione per il caro biglietti anche nell’ottica del ...Lo spettacolo Lucio Battisti. Emozioni…! è in programma domenica 26 marzo, alle 17.30 ed è promosso in occasione dell’80° anniversario della nascita e dei 25 anni dalla morte di Battisti. Il reading c ...