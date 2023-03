Carlos Augusto fa impazzire la Juve ma non solo | ecco la contromossa di Galliani

(Di martedì 21 marzo 2023) A Campinas, comune con più di 1 milione di abitanti situato nello stato di San Paolo in Brasile, il calcio è una religione. Agli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #CarlosAugusto fa impazzire la #Juve ma non solo: ecco la contromossa di #Galliani - MondoCalcio81 : Secondo @cmdotcom il Milan avrebbe messo gli occhi su Carlos Augusto, difensore brasiliano classe 1999 di proprietà… - salvatoreniggez : @idrocarburIover Credo bastino Mazzocchi (con le gambe) e Carlos Augusto in realtà - capannone4 : @fuck1do Ma Carlos Augusto è proprio lo stampo del giocatore del cazzo che floppa da noi dopo una buona stagione - capannone4 : Carlos Augusto è l'archetipo di giocatore di merda comprato dall'FC Internazionale -

segna e fa segnare. L'esterno brasiliano, ma con passaporto italiano, sta stupendo tutti alla sua prima stagione in serie A con il Monza. Anche il Milan sta facendo un pensierino su di ...Con 5 gol e 4 assist in stagione con la maglia del Monza ,è una delle sorprese di questo campionato. Il brasiliano, soprattutto dall'arrivo in panchina di Palladino , è diventato uno dei leader tecnici della squadra brianzola, trascinandola ...si sta dimostrando uno dei migliori terzini del nostro campionato. Cremonese voto 6 : Ogni giornata che passa, condanna sempre di più i ragazzi di Ballardini. La nuova gestione tecnica ...

Illusione-Cremonese, il Monza la riprende con un super Carlos Augusto Liberoquotidiano.it

“Se avessi bisogno di un esterno a tutta fascia, a sinistra, e, soprattutto, se avessi dei quattrini, prenderei subito Carlos Augusto. Veramente veramente bravo”.Carlos Augusto sta stupendo tutti alla sua prima stagione in serie A con il Monza. L’esterno brasiliano con passaporto italiano è finito nel mirino delle big e anche il Milan ci starebbe facendo un ...