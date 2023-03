(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho presentato una legge contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perchè in Italia è già vietato. E voterei la proposta di Giorgia”. Lo dice in una intervista a “La Repubblica” Mara, ex ministra del Sud, ex Forza Italia ora presidente di Azione, che invita però a mantenere una stella polare: la tutela dei bambini delle coppie omogenitoriali. “I bambini non possono, nè devono pagare le scelte dei genitori, lo dico da madre e da legislatore”. Quindi spiega la sua proposta di legge contro l’utero in affitto: “E’ molto semplice: è composta da un solo articolo: estende la punibilità del reato di surrogazione di, che già esiste, ai cittadini italiani che lo commettono all’estero”. Una proposta molto simile a quella di Fratelli d’Italia: “Sì, è molto simile e sì, voterei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - cagliarilivemag : Carfagna “Pronta a votare con la Meloni sulla maternità surrogata” - ZerounoTv : Carfagna “Pronta a votare con la Meloni sulla maternità surrogata” - TV7Benevento : Lgbt: Carfagna, 'tutele ai figli ma sulla 'Gpa' pronta a votare con la Meloni' - - cagliarilivemag : -

Sostenere che è uno 'spiraglio aperto' all'utero in affitto è senza fondamento: in tutta Europa o quasi, quella pratica è vietata', ha conclusoAlla domanda su come si tutelano i diritti dei bimbi di coppie omogenitoriali, larisponde: 'Quei bambini hanno un genitore biologico registrato fin dalla nascita. L'altro, il partner, già ...Alla domanda su come si tutelano i diritti dei bimbi di coppie omogenitoriali, larisponde: "Quei bambini hanno un genitore biologico registrato fin dalla nascita. L'altro, il partner, già ...

Carfagna “Pronta a votare con la Meloni sulla maternità surrogata” Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Ho presentato una legge contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perché in Italia è già vietato. E voterei la proposta di Giorgia Meloni”. Lo dice ...