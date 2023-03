Carfagna “Pronta a votare con la Meloni sulla maternità surrogata”

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho presentato una legge contro l'utero in affitto da punire anche se praticato all'estero, perchè in Italia è già vietato. E voterei la proposta di Giorgia”. Lo dice in una intervista a “La Repubblica” Mara, ex ministra del Sud, ex Forza Italia ora presidente di Azione, che invita però a mantenere una stella polare: la tutela dei bambini delle coppie omogenitoriali. “I bambini non possono, nè devono pagare le scelte dei genitori, lo dico da madre e da legislatore”. Quindi spiega la sua proposta di legge contro l'utero in affitto: “E' molto semplice: è composta da un solo articolo: estende la punibilità del reato di surrogazione di, che già esiste, ai cittadini italiani che lo commettono all'estero”. Una proposta molto simile a quella di Fratelli d'Italia: “Sì, è molto simile e sì, voterei ...