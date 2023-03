Carenza di personale, saltano le corse della Circumvesuviana (Di martedì 21 marzo 2023) Carenza di personale a causa della mancata adesione alle forme di straordinario: saltano diverse corse della Circumvesuviana. Inizio di primavera con disagi per gli utenti delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno: come comunica la stessa Eav, infatti, per Carenza di personale non sono garantiti i treni Sorrento-Napoli delle 11:48 e Torre del Greco-Napoli via Centro Direzionale delle 11:25. Analoga sorte è toccata in precedenza – sempre da comunicazione dell’azienda di trasporti – ai convogli in programma da Sorrento per Napoli alle 6:24, da Napoli per Sorrento delle 10:18, da Torre del Greco a Napoli via Centro Direzionale delle 10:37, da Napoli a Poggiomarino delle 7:23 e da Poggiomarino per Napoli delle ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023)dia causamancata adesione alle forme di straordinario:diverse. Inizio di primavera con disagi per gli utenti delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno: come comunica la stessa Eav, infatti, perdinon sono garantiti i treni Sorrento-Napoli delle 11:48 e Torre del Greco-Napoli via Centro Direzionale delle 11:25. Analoga sorte è toccata in precedenza – sempre da comunicazione dell’azienda di trasporti – ai convogli in programma da Sorrento per Napoli alle 6:24, da Napoli per Sorrento delle 10:18, da Torre del Greco a Napoli via Centro Direzionale delle 10:37, da Napoli a Poggiomarino delle 7:23 e da Poggiomarino per Napoli delle ...

