“Capri si sarà bloccata” La bellezza di Sara Croce ferma l’intera isola (Di martedì 21 marzo 2023) Sara Croce, con il suo fisico, è stata in grado di fermare un’isola intera; impossibile non ammirare una donna del genere. Sara Croce (Instagram)E’ stato per diverso tempo la bonas di Avanti un altro prima di lasciare il posto a Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip. All’interno del quiz show di Canale cinque ha lasciato il segno per un fascino e una bellezza senza paragoni. Una testimonianza la vediamo su Instagram; iniziamo con il dire come Sara Croce sia una donna seguita anche a livello social. Il numero dei suoi follower, infatti, ha raggiunto l’incredibile cifra del milione. Dato a dir poco incredibile come lo sono quelli relativi a questa foto; su Instagram il mi piace si ottiene cliccando il tasto a forma di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 marzo 2023), con il suo fisico, è stata in grado dire un’intera; impossibile non ammirare una donna del genere.(Instagram)E’ stato per diverso tempo la bonas di Avanti un altro prima di lasciare il posto a Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip. All’interno del quiz show di Canale cinque ha lasciato il segno per un fascino e unasenza paragoni. Una testimonianza la vediamo su Instagram; iniziamo con il dire comesia una donna seguita anche a livello social. Il numero dei suoi follower, infatti, ha raggiunto l’incredibile cifra del milione. Dato a dir poco incredibile come lo sono quelli relativi a questa foto; su Instagram il mi piace si ottiene cliccando il tasto a forma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giangix7 : @barbarab1974 @piersileri Perché infondo infondo è un collaborazionista, e ora che sta capendo che ai capi nazisti… - giovanna_esse : E così sarà, appena i suini diventeranno scomodi killer e capri espiatori del NWO - CANZONlERE : RT @CommozioniA: 'La mia casa sarà aperta al vento e alle voci del mare - come un tempio greco – e luce, luce, luce ovunque” #AxelMunthe -… - jakclive : Fuggite da Babilonia dalla regione dei Caldei uscite e siate come capri in testa al gregge. Poiché ecco io suscito… - infoiteconomia : Peroni, nasce la 'Stile Capri': sarà prodotta anche a Bari. Una birra chiara per l'estate italiana -