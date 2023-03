Capitan Carola Fedez | l’influencer naufragato si fa una nave Ong

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 marzo 2023) Negli anni Settanta della rivoluzione alla finestra fiorivano film di satira classista come “Mi faccio la barca” con Johnny Dorelli che perculava la borghesia evasora e mercadora, la quale però era sempre meglio della post borghesia dei soldi troppo facili e troppo in fretta che oggi si stringe nell’abbraccio virtuoso tra influencer e eretidiere sociali come la Cecilia Strada di Emergency: alla quale a parole fanno schifo le sovvenzioni dei governi guerrafondai, ma non le liaison con gli influencer del partito bellicista egemone. Racconta ila pugno chiuso a Cecilia: quasi quasi mi faccio la Ong. E ricorda senza dubbio che prima di lui se l’era fatta, mi pare, il Ghali: questi qui ragionano sempre in termini di concorrenza, di visibilità perfino con le mogli; al che l’altra ammicca, tra armatori del Bene si intendono.rappresenta tutto ...