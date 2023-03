Camila Giorgi-Kanepi oggi, WTA Miami 2023: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 21 marzo 2023) Al via oggi il torneo WTA di Miami 2023, secondo appuntamento dopo Indian Wells di quello che è stato rinominato il “Sunshine Double”. Tra le protagoniste in campo nel primo giorno ci sarà anche l’italiana Camila Giorgi che torna in Florida dopo il problema al polso che lo scorso anno la costrinse al ritiro. Il sorteggio ha voluto che Giorgi affrontasse al primo turno l’estone Kaia Kanepi, attualmente numero 58 del ranking WTA (Giorgi è invece 41a). Con i suoi 37 anni, Kanepi è una delle tenniste più esperte del circuito ed è reduce dalla sconfitta al primo turno ad Indian Wells per mano di Aljaksandra Sasnovi?. Il match tra Camila Giorgi e Kaia Kanepi sarà il terzo del ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Al viail torneo WTA di, secondo appuntamento dopo Indian Wells di quello che è stato rinominato il “Sunshine Double”. Tra le protagoniste in campo nel primo giorno ci sarà anche l’italianache torna in Florida dopo il problema al polso che lo scorso anno la costrinse al ritiro. Il sorteggio ha voluto cheaffrontasse al primo turno l’estone Kaia, attualmente numero 58 del ranking WTA (è invece 41a). Con i suoi 37 anni,è una delle tenniste più esperte del circuito ed è reduce dalla sconfitta al primo turno ad Indian Wells per mano di Aljaksandra Sasnovi?. Il match trae Kaiasarà il terzo del ...

