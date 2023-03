Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EresMar_ : @GFubi Aspè, su un'ultima cosa mi devo sfogareeeee. 'Ad Agosto non ci sono giorni di festa perché è agosto' un'altr… - Pluviophile_G : RT @HuertDeAuteuil: ++++ NOTIZIA SHOCK ++++ Camerieri e baristi rifiutano di morire di fame. - _beingaunicorn_ : RT @HuertDeAuteuil: ++++ NOTIZIA SHOCK ++++ Camerieri e baristi rifiutano di morire di fame. - mamflo86 : Sti cazzo di camerieri e baristi che vogliono pure essere pagati BASTA. - tommoxcliff : RT @HuertDeAuteuil: ++++ NOTIZIA SHOCK ++++ Camerieri e baristi rifiutano di morire di fame. -

Ne mancherebbero all'appello 25mila, secondo Fipe Confcommercio Roma, il 50% dei quali si tratta di addetti alla sala, in poche parole. Poi ci sono idietro al bancone dei bar e i ...Opportunità si aprono per commessi, gastronomi, pescivendoli, macellai,e sommelier, con inquadramenti part time, full time o stagionali. Il Recruiting Day si terrà al Cafè e ...Si cercano commessi, gastronomi, pescivendoli, macellai,e sommelier, con inquadramenti part time, full time o stagionali. Il Recruiting Day si terrà al Cafè e Bistrò Re di Sapori ...

Camerieri e baristi, la paga è da fame: meno di 6 euro lorde all'ora e spesso in nero Today.it

Secondo Fipe Confcommercio Roma mancano 25 mila figure nei locali, il 50% è formato da camerieri. Dai dati Fiepet nei locali servono anche 14 mila tra baristi, cassieri e dipendenti che non fanno ...C'è chi ha già dovuto chiudere un giorno in più alla settimana perché non trova camerieri, cuochi, aiuto cuochi, ...