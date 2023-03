Cambio vertici Rai: dopo la gaffe dell’Annunziata il Governo lavora per rivoluzionare la Tv pubblica (Di martedì 21 marzo 2023) Cambio vertici Rai: la partita del Governo è aperta. dopo lo scontro tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella, gli esponenti della maggioranza accusano alcuni giornalisti del servizio pubblico di faziosità. L’episodio avvenuto a “Mezz’ora in più” non fa che accelerare comunque un processo già in atto. L’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, già oggetto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)Rai: la partita delè aperta.lo scontro tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella, gli esponenti della maggioranza accusano alcuni giornalisti del servizio pubblico di faziosità. L’episodio avvenuto a “Mezz’ora in più” non fa che accelerare comunque un processo già in atto. L’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, già oggetto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotociclismoIT : Nuovi volti all'interno di Yamaha Italia - Sabrina59695495 : Cambio vertici : su Rai3 non si può dire cazzo !!! Ma su Rai1 si può dare della Troia … La Rai #rai #DomenicaIn #Meloni - BansCollector : @michele_geraci In Usa non sono tutti idioti, anche se i media ci fanno vedere una voce unica, lo scetticismo ai ma… - Lara_Rocchetta : ...però chiedono il cambio dei vertici RAI, per un 'cazzo' scappato a #LuciaAnnunziata. La frase di #Mollicone è de… - pandiceffoni : @xMarkness__ Pagheresti Pioli e un altro allenatore con lo stesso ingaggio o superiore. Tatticamente siamo a 0, ci… -