Cambiamenti climatici: 3B Meteo incontra gli studenti dell’Università di Bergamo (Di martedì 21 marzo 2023) Le città di Bergamo e Brescia sono state nominate Capitali italiane della Cultura 2023 e, in occasione di questo importante evento, 3B Meteo ha promosso una rassegna di eventi dedicati alla divulgazione scientifica in ambito Meteo-climatico. Si parte il 23 marzo, data scelta nel 1950 per la Giornata Meteorologica Mondiale, all’Università Cattolica di Brescia e si replica il 24 all’Università Statale di Bergamo 3B Meteo propone un calendario di incontri dedicati agli studenti delle Università di Bergamo e Brescia finalizzati alla sensibilizzazione verso i Cambiamenti climatici. Un tema strettamente legato a quello della Giornata Meteorologica Mondiale 2023, ovvero “The future of weather, climate and ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Le città die Brescia sono state nominate Capitali italiane della Cultura 2023 e, in occasione di questo importante evento, 3Bha promosso una rassegna di eventi dedicati alla divulgazione scientifica in ambito-climatico. Si parte il 23 marzo, data scelta nel 1950 per la Giornatarologica Mondiale, all’Università Cattolica di Brescia e si replica il 24 all’Università Statale di3Bpropone un calendario di incontri dedicati aglidelle Università die Brescia finalizzati alla sensibilizzazione verso i. Un tema strettamente legato a quello della Giornatarologica Mondiale 2023, ovvero “The future of weather, climate and ...

