Calvarese: «VAR deve dare certezze! Rabiot? Problema Chiffi» (Di martedì 21 marzo 2023) Gianpaolo Calvarese esprime una sua opinione riguardo il tocco con il braccio di Rabiot e il mancato fischio dell’arbitro Chiffi. L’ex arbitro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale TikTok. ERRORE DI PRINCIPIO – Calvarese commenta le scelte dell’ex collega Chiffi, arbitro di Inter-Juventus: «Rocchi si è detto soddisfatto del lavoro di Chiffi in collaborazione di Mazzoleni in Inter-Juventus riguardo il potenziale fallo di mano di Rabiot, dicendo che non c’erano le immagini sufficienti nelle 4-5 telecamere utilizzate. Questo vuol dire che se Chiffi avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. Chiffi non ha fischiato fallo e il VAR non è intervenuto: è questo che non è accettato nel mondo del calcio. La tecnologia ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Gianpaoloesprime una sua opinione riguardo il tocco con il braccio die il mancato fischio dell’arbitro. L’ex arbitro ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale TikTok. ERRORE DI PRINCIPIO –commenta le scelte dell’ex collega, arbitro di Inter-Juventus: «Rocchi si è detto soddisfatto del lavoro diin collaborazione di Mazzoleni in Inter-Juventus riguardo il potenziale fallo di mano di, dicendo che non c’erano le immagini sufficienti nelle 4-5 telecamere utilizzate. Questo vuol dire che seavesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto.non ha fischiato fallo e il VAR non è intervenuto: è questo che non è accettato nel mondo del calcio. La tecnologia ...

