Calendarizzate le proposte di legge del centrodestra su maternità surrogata reato universale

(Di martedì 21 marzo 2023) Ledisullapresentate dalsono statedalla commissione Giustizia della Camera. Si tratta della proposta diVarchi (FdI) che sarà abbinata a quella della Lega e a quella di Fi. “Tutto il– commenta Carolina Varchi – è d’accordo nel rendere la: le diversesono sovrapponibili.”. Ciro Maschio (FdI), presidente della Commissione, riferisce che l’esame delleinizierà tra mercoledì e giovedì. Per “” si intende un crimine ritenuto particolarmente grave. Se il provvedimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simona547775093 : RT @riktroiani: #Maternitàsurrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il #reatouniversale. I testi saranno… - ChiefaVincenza : RT @riktroiani: #Maternitàsurrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il #reatouniversale. I testi saranno… - marcmaggioni : Molto bene, si va nella direzione giusta! Un figlio non lo compri in un supermercato all’estero ma se sei uomo lo c… - riktroiani : #Maternitàsurrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il #reatouniversale. I testi… - CercandoCamelot : RT @MediasetTgcom24: Maternità surrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il reato universale #Maternità… -

Cos'è il 'reato universale' Per 'reato universale' si intende un crimine ritenuto particolarmente grave. Se il provvedimento dovesse passare, la legislazione italiana in materia di maternità surrogata ..."Tutto il centrodestra - commenta Varchi - è d'accordo nel rendere la maternità surrogata reato universale: le diversesono sovrapponibili". Ciro Maschio (FdI), presidente della Commissione ...Tredi legge sul salario minimo sono statedall'ufficio di Presidenza della commissione Lavoro della Camera. La prossima settimana i deputati esamineranno in sede referente due ...

Maternità surrogata, calendarizzate le proposte di legge del centrodestra: si va verso il reato universale TGCOM

Le proposte di legge sulla maternità surrogata presentate dal centrodestra sono state calendarizzate dalla commissione Giustizia della Camera. Si tratta della proposta di legge Varchi (FdI) che sarà ...Le proposte di legge presentate dal centrodestra su questo tema sono state calendarizzate dalla commissione Giustizia della Camera. La proposta di legge Varchi (FdI) sarà abbinata a quella della Lega ...