Calendario serie A, Milan, Napoli, Inter il venerdì di Pasqua (Di martedì 21 marzo 2023) La Lega serie A ha comunicato anticipi e posticipi e tutti gli orari della serie A fino alla 32^ giornata (fine aprile). La giornata di Pasqua viene rivoluzionata dagli impegni di Champions con Inter, Milan e Napoli che anticipano al venerdì. Comunicate anche le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia 28^ GIORNATA Cremonese-Atalanta, sabato 1 aprile ore 15.00 Inter-Fiorentina, sabato 1 aprile ore 18.00 Juventus-Verona, sabato 1 aprile ore 20.45 Bologna-Udinese, domenica 2 aprile ore 12.30 Monza-Lazio, domenica 2 aprile ore 15.00 Spezia-Salernitana, domenica 2 aprile ore 15.00 Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18.00 Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore 20.45 Empoli-Lecce, lunedì 3 aprile ore 18.30

