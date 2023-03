Calendario Serie A | anticipi e posticipi dalla 30ma alla 32ma giornata

(Di martedì 21 marzo 2023) La LegaA ha annunciato i cambiamenti delper le giornate29a32a. Modifiche, ovviamente, dovute agli impegni delle sei squadre italiane rimaste nelle varie Coppe europee. Inter, Milan e Napoli spesso anticiperanno i propri impegni dato che in Champions League giocheranno nelle giornate di martedì e mercoledì, mentre Juventus, Roma (Europa League) e Fiorentina (Conference League) saranno di scena tra domenica e lunedì dato che le loro competizioni si disputeranno di giovedì. Oltre ai turni 30, 31 e 32, la LegaA ha deciso di fare anticipare a venerdì 7 aprile i match di Inter, Napoli e Milan. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ildel massimo campionato italiano di calcio con tutte le modifiche, i giorni e gli orari ...

Anticipi e posticipi Serie A: il calendario dalla 29ª alla 32ª giornata Corriere dello Sport

