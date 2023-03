(Di martedì 21 marzo 2023) Sono state ufficializzate lee glidella. Si inizierà con Juventus-Inter nella serata di martedì 4 aprile, quindi nella giornata successiva toccherà a Cremonese-Fiorentina, mentre i ritorni saranno il 26 e 27 aprile, con Inter-Juventus che anticiperà Fiorentina-Cremonese. Le due sfide andranno a eleggere chi si contenderà lanella finale di Roma allo stadio Olimpico del 24 maggio prossimo. Un anno fa l’ultimo atto fu tra Juventus e Inter (con il successo dei nerazzurri ai supplementari) duello che, invece, in questa occasione sarà già in semifinale. Dall’altra parte del tabellone invece Cremonese e Fiorentina, con la grande chance di arrivare ad una finale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Il calendario delle prossime partite della Juventus in Serie A e Coppa Italia ?? - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus ?? ? #LazioJuve Sabato 8 aprile ore 20.45 ? #SassuoloJuve Domenica 16 aprile ore 18 ??… - gippu1 : Uno sceneggiatore particolarmente sadico ha voluto mettere in calendario la semifinale di ritorno di Coppa Italia… - AlePassanti : Calendario #CoppaItaliaFrecciarossa 2023: definite le date delle semifinali. Programma, orari tv - - BiancoNero1905 : Serie A e Coppa Italia | Il calendario delle prossime partite #Juve #ForzaJuve -

Nel, il turno di Pasqua viene rivoluzionato dagli impegni di Champions League con Inter, Milan e Napoli che anticipano al venerdì. CapitoloItalia, definite le date di ritorno delle ......giorni tra impegni di campionato e di. Leggi anche > Ibrahimovic sempre umile: 'Sono passato, presente e futuro del calcio. Ritirarsi dopo lo scudetto sarebbe stato troppo facile' Il...... sabato 8 aprile ore 18.30 Verona - Sassuolo, sabato 8 aprile ore 18.30 Lazio - Juventus, sabato 8 aprile ore 20.45 * riprogrammata in base alle competizioni europee e allaItalia 30GIORNATA ...

Calendario Coppa Italia 2023: definite le date delle semifinali. Programma, orari tv OA Sport

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario del campionato dalla trentesima giornata alla trentaduesima, comprese anche le date per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. (Juvenews.eu) ...Il lungo tour de force del campionato e delle coppe europee si è appena concluso per lasciare spazio agli impegni della Nazionale, ma per molti tifosi è già iniziato il ...