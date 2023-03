Calciomercato Roma, caso Abraham: la Premier è pronta a riaccoglierlo (Di martedì 21 marzo 2023) La pausa dei campionati, causa impegni nazionali, rappresenta per le squadre di club occasione ideale per iniziare a riflettere sul futuro. Quest’anno, soprattutto in Serie A, diversi calciatori hanno disatteso le aspettative offrendo un rendimento piuttosto altalenante. Tra questi, possiamo indubbiamente annoverare l’attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham. Dopo i 17 gol stagionali con i quali ha chiuso la passata stagione, le aspettative sul bomber ex Chelsea erano particolarmente alte. Il suo rendimento, però, almeno fino ad ora, e soprattutto sotto il profilo realizzativo, è parso non all’altezza. Per questo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la sua cessione non sarebbe utopia. Su Abraham, oltre ai Blues, sarebbe vivo anche l’interesse da parte di un altro club di Premier League, l’Aston Villa; la ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 marzo 2023) La pausa dei campionati, causa impegni nazionali, rappresenta per le squadre di club occasione ideale per iniziare a riflettere sul futuro. Quest’anno, soprattutto in Serie A, diversi calciatori hanno disatteso le aspettative offrendo un rendimento piuttosto altalenante. Tra questi, possiamo indubbiamente annoverare l’attaccante inglese della, Tammy. Dopo i 17 gol stagionali con i quali ha chiuso la passata stagione, le aspettative sul bomber ex Chelsea erano particolarmente alte. Il suo rendimento, però, almeno fino ad ora, e soprattutto sotto il profilo realizzativo, è parso non all’altezza. Per questo, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la sua cessione non sarebbe utopia. Su, oltre ai Blues, sarebbe vivo anche l’interesse da parte di un altro club diLeague, l’Aston Villa; la ...

