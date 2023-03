Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ????#PSG, si vuole prolungate il contratto di #Messi ??Pronta una super offerta per convincere l’argentino… - FI69interista : @FBiasin È inutile girarci intorno ... #Conte bada a chi offre di più, quindi se lo contenderanno #PSG e #Atletico… - tuttonapoli : Dalla Francia - PSG su Osimhen, in programma summit con l’agente: ADL chiede 150mln - PSGRelay : RT @cmdotcom: #Buffon: 'Che errore lasciare il #PSG, persi 10 milioni. Ecco perché #Sarri non ha funzionato alla #Juve, la penalizzazione u… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Buffon: 'Che errore lasciare il #PSG, persi 10 milioni. Ecco perché #Sarri non ha funzionato alla #Juve, la penalizzazione u… -

Nel frattempo, però, anche illavora per averlo in squadra almeno per un'altra stagione, non solo per ragioni tecniche, ma anche commerciali. Di sicuro, secondo il sito del quotidiano catalano ...Kim -.itIl sudcoreano era nell'orbita del nostro campionato da tempo, non a caso ... C'è distanza tra richiesta e offerta per l'aumento dell'ingaggio, con United in pole e poie Real ...Il contratto col Benfica scadrà infatti a fine stagione e se a gennaio oltre ai bianconeri anche, Bayern Monaco e Salernitana avevano provato ad acquistarlo, in vista della prossima estate sono i ...

Calciomercato: Psg. No ad Arabia Saudita,Messi tra rinnovo e corte Barça Tiscali

Nel frattempo, però, anche il Psg lavora per averlo in squadra almeno per un'altra stagione, non solo per ragioni tecniche, ma anche commerciali. Di sicuro, secondo il sito del quotidiano catalano ...Calciomercato Roma, l’addio di José Mourinho ai giallorossi ... così come il ruolo di commissario tecnico di una nazionale (c’è il Brasile ancora alla ricerca). Niente PSG (quota 10.00) o Real Madrid ...