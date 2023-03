Calciomercato, l’Aston Villa sogna Lukaku per il suo attacco (Di martedì 21 marzo 2023) Il futuro di Romelu Lukaku è senz’altro in bilico. Destinato a fine stagione a rientrare al Chelsea, proprietario del suo cartellino, l’attaccante belga inizia a sondare le varie ipotesi. Un’altra stagione all’Inter, seppur inizialmente nei piani dei nerazzurri, ora non è affatto scontata dopo la travaglia annata che sta vivendo a Milano. Una permanenza a Londra con la maglia dei Blues anche pare piuttosto inverosimile, quindi iniziano a farsi avanti le pretendenti. Secondo il portale specializzato todofichajes.com, molto attento pare essere l’Aston Villa, a caccia di un rinforzo in avanti per la prossima stagione visto che Ings, passato a gennaio al West Ham, non è stato mai sostituito. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Il futuro di Romeluè senz’altro in bilico. Destinato a fine stagione a rientrare al Chelsea, proprietario del suo cartellino, l’attaccante belga inizia a sondare le varie ipotesi. Un’altra stagione all’Inter, seppur inizialmente nei piani dei nerazzurri, ora non è affatto scontata dopo la travaglia annata che sta vivendo a Milano. Una permanenza a Londra con la maglia dei Blues anche pare piuttosto inverosimile, quindi iniziano a farsi avanti le pretendenti. Secondo il portale specializzato todofichajes.com, molto attento pare essere, a caccia di un rinforzo in avanti per la prossima stagione visto che Ings, passato a gennaio al West Ham, non è stato mai sostituito. SportFace.

Inter, sirene inglesi per Lukaku Commenta per primo Romelu Lukaku è entrato nel mirino dell' Aston Villa . L'attaccante belga dell' Inter , in prestito dal Chelsea , vorrebbe rimanere a Milano, ma, al momento, non ci sono i margini per accontentare le sue richieste. Lo riporta il Sun .