Calciomercato Juventus | idea ex “bidone” della Serie A | dal Brasile sicuri

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 marzo 2023) Laè alla ricerca di un centrocampista di qualità a centrocampo e sta pensando a un exA non troppo amato dai tifosi. Ci sono tantissimi giocatori che hanno bisogno di tempo per poter esplodere in Europa e non è detto che un periodo negativo debba per forza bloccare esperienze future. Lo sta dimostrando Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, dato che con il Flamengo ha fatto dimenticare il disastro all’Inter. Notizie dal, dal giornale TNT, parlano di un grosso interessamentosocietà bianconera per un altro giocatore che inA non ha lasciato un grande ricordo e che in Patria ha saputo rilanciarsi.Logo (Fonte: Adobe)Stiamo parlando di Andreas Pereira, un trequartista dotato di una splendida visione di gioco e in grado anche di segnare gol ...