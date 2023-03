Calciomercato Juventus, Chiesa sarà ceduto? Ormai la decisione sembra inevitabile (Di martedì 21 marzo 2023) Nuovo infortunio per Federico Chiesa: la Juventus deve fare ancora a meno di lui. Le conseguenze sul mercato e news sul suo futuro. La Juventus sta vivendo un finale di stagione, forse, inatteso visto quanto successo nella prima parte con il ritardo in campionato e l’eliminazione dal girone di Champions League. Chiesa (LaPresse)Con il passare del tempo, però, i bianconeri hanno trovato la strada giusta per affrontare al meglio tutte le difficoltà avute; in campionato i ragazzi di Allegri sono a sette punti dal quarto posto mentre in Coppa Italia e in Europa League l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo ad entrambe le competizioni. Per il prossimo anno l’obiettivo è quello, ovviamente, di tornare a dominare il campionato; occhio, però, al possibile sacrificio. Si tratta di Chiesa, esterno ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 marzo 2023) Nuovo infortunio per Federico: ladeve fare ancora a meno di lui. Le conseguenze sul mercato e news sul suo futuro. Lasta vivendo un finale di stagione, forse, inatteso visto quanto successo nella prima parte con il ritardo in campionato e l’eliminazione dal girone di Champions League.(LaPresse)Con il passare del tempo, però, i bianconeri hanno trovato la strada giusta per affrontare al meglio tutte le difficoltà avute; in campionato i ragazzi di Allegri sono a sette punti dal quarto posto mentre in Coppa Italia e in Europa League l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo ad entrambe le competizioni. Per il prossimo anno l’obiettivo è quello, ovviamente, di tornare a dominare il campionato; occhio, però, al possibile sacrificio. Si tratta di, esterno ...

