''Del Napoli vorrei portare in Nazionale, oltre al gioco, anche il divertimento che proviamo quando siamo in campo''. Così Giovanni Diparlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le prime due gare di qualificazione ai prossimi Europei a iniziare da quella di giovedì contro l'Inghilterra proprio a Napoli ...E proprio dal Napoli il terzino vorrebbe prendere qualcosa da regalare a Mancini Disi trova alla grande sia con il ct che con il suo tecnico di club La figlia l'ha chiamata Azzurra , un ...Giovanni Diè intervenuto in diretta dal ritiro di Coverciano con l' Italia di Roberto Mancini . Queste ... è il sogno di chiunque inizi a giocare a. Come Spalletti non sta tanto a ...

Calcio:Di Lorenzo, spero di portare a Italia un po' del Napoli - Calcio Agenzia ANSA

Sono contentissimo di essere capitano del Napoli, spero lo siano anche i miei compagni”, spiega Di Lorenzo che ha poi un pensiero da rivolgere a una persona importantissima per il gruppo azzurro ma in ...Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia. PAROLE – «Il gruppo è un po’ cambiato, ma abbiamo giocatori di grande qualità, con una mentalità importante. Affronteremo ...