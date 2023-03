Calcio, Zlatan Ibrahimovic: “Torno nella Svezia per fare la differenza! Se ci sarò a Euro 2024…?” (Di martedì 21 marzo 2023) Una delle notizie più importanti di questa sosta per le nazionali è stata, senza dubbio, il riTorno di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati della Svezia. La squadra scandinava sarà impegnata in due match di qualificazione verso gli Europei di Germania 2024 contro Belgio e Azerbaijan e, come detto, vedrà tra le proprie fila il fuoriclasse attualmente al Milan. Nonostante i 41 anni già compiuti, il ruolo del centravanti nativo di Malmoe non sarà di secondo piano, come spiega lo stesso giocatore ex Barcellona, Juventus e Inter nel corso della conferenza stampa odierna: “Sono qua per fare la differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto da fare e voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Una delle notizie più importanti di questa sosta per le nazionali è stata, senza dubbio, il riditra i convocati della. La squadra scandinava sarà impegnata in due match di qualificazione verso glipei di Germania 2024 contro Belgio e Azerbaijan e, come detto, vedrà tra le proprie fila il fuoriclasse attualmente al Milan. Nonostante i 41 anni già compiuti, il ruolo del centravanti nativo di Malmoe non sarà di secondo piano, come spiega lo stesso giocatore ex Barcellona, Juventus e Inter nel corso della conferenza stampa odierna: “Sono qua perla differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto dae voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono ...

