Calcio: Serie A, Inter, Milan e Napoli giocano il venerdì di Pasqua, anticipi e posticipi fino al 32° turno (Di martedì 21 marzo 2023) Milano, 21 mar. - (Adnkronos) - La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi e tutti gli orari della Serie A fino alla 32/a giornata. Il turno di Pasqua viene rivoluzionato dagli impegni di Champions League con Inter, Milan e Napoli che anticipano al venerdì. Ventottesima giornata: Cremonese-Atalanta, sabato 1 aprile ore 15.00; Inter-Fiorentina, sabato 1 aprile ore 18.00; Juventus-Verona, sabato 1 aprile ore 20.45; Bologna-Udinese, domenica 2 aprile ore 12.30; Monza-Lazio, domenica 2 aprile ore 15.00; Spezia-Salernitana, domenica 2 aprile ore 15.00; Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18.00; Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)o, 21 mar. - (Adnkronos) - La LegaA ha comunicatoe tutti gli orari dellaalla 32/a giornata. Ildiviene rivoluzionato dagli impegni di Champions League conche anticipano al. Ventottesima giornata: Cremonese-Atalanta, sabato 1 aprile ore 15.00;-Fiorentina, sabato 1 aprile ore 18.00; Juventus-Verona, sabato 1 aprile ore 20.45; Bologna-Udinese, domenica 2 aprile ore 12.30; Monza-Lazio, domenica 2 aprile ore 15.00; Spezia-Salernitana, domenica 2 aprile ore 15.00; Roma-Sampdoria, domenica 2 aprile ore 18.00;, domenica 2 aprile ore ...

