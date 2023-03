Calcio: Serie A, due turni di squalifica a D'Ambrosio e uno a Paredes (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio e per una il centrocampista della Juventus Leandro Paredes, espulsi al termine della gara di domenica scorsa a San Siro. D'Ambrosio per "comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina". Paredes "per comportamento non regolamentare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, hato per due giornate il difensore dell'Inter Danilo D'e per una il centrocampista della Juventus Leandro, espulsi al termine della gara di domenica scorsa a San Siro. D'per "comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina"."per comportamento non regolamentare in ...

