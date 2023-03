Calcio: Roma, intervento al menisco ok per Karsdorp (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Il terzino della Roma Rick Karsdorp è stato sottoposto oggi a "intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno. L'intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell'AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo". Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 28enne olandese resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. - (Adnkronos) - Il terzino dellaRickè stato sottoposto oggi a "chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione delinterno. L', effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell'AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo". Lo annuncia il club giallorosso con una nota sul proprio sito ufficiale. Il 28enne olandese resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione.

