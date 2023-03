Calcio: Lazio si dissocia da episodi di antisemitismo, 'noi per l'inclusione e il rispetto' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - La Lazio è sempre stata in prima linea, in particolare con l'attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita. Le condanne della Società contro azioni di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il tifo sano come viene rappresentato dalla Società, sono sempre state puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni. La Lazio si dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa da tali comportamenti". Così la Lazio in un comunicato sul proprio sito ufficiale prende le distanze dai comportamenti dei suoi tifosi che hanno intonato cori antisemiti durante il derby. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Laè sempre stata in prima linea, in particolare con l'attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita. Le condanne della Società contro azioni di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il tifo sano come viene rappresentato dalla Società, sono sempre state puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni. Lasida qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa da tali comportamenti". Così lain un comunicato sul proprio sito ufficiale prende le distanze dai comportamenti dei suoi tifosi che hanno intonato cori antisemiti durante il derby. ...

