Calcio | Ibrahimovic | ' smettere dopo lo scudetto sarebbe stato troppo facile'

(Di martedì 21 marzo 2023) Stoccolma, 21 mar. -(Adnkronos) - "vincere loe poi. Davvero". Così l'attaccante del Milan Zlatanspiega la sua decisione di continuare a giocare a 41 anni. “Mi sono operato tre volte in questi 14 mesi -proseguedal ritiro della nazionale svedese-. C'èun momento in cui il ginocchio non migliorava, ero nel tunnel, non vedevo la luce. Poi, finalmente, le cose hanno cominciato ad andare sempre meglio. Io non mollo. Le sfide mi danno adrenalina. Anche voi giornalisti, fin da quando ero giovane, avete scritto e detto di me che erodiverso, casinista, egocentrico. Di tutto. Mi avete aiutato e lo ...

Zlatan Ibrahimovic è tornato nella sua nazionale. E non ha mai pensato di smettere dopo lo scudetto vinto

Davvero troppo facile”. Così l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic spiega la sua decisione di continuare a giocare a 41 anni. “Mi sono operato tre volte in questi 14 mesi -prosegue Ibrahimovic dal ...Sul complicato rientro dall'infortunio: "Il problema era che il feedback non era positivo. Non vedevo la luce che mi desse energia, che mi desse risposte che ciò che sto facendo è buono. Ma poi è ...